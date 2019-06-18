Висока температура у дитини

https://racurs.ua/ua/2377-bez-paniky-vysoka-temperatura-u-dytyny-yaki-liky-i-yak-pravylno-davaty.html

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Висока температура у дитини, особливо якщо підскочила вперше, здатна викликати у батьків паніку. Зазвичай виникає наполегливе бажання температуру нормалізувати. Зі страху батьки вдаються до неприпустимих дій: перевищують дози препаратів, застосовують шкідливі народні методи — обтирання горілкою, оцтом (але ж проникність шкіри у дитини, особливо до року, підвищена, і є ризик отримати інтоксикацію). У хід ідуть заборонені для дітей ліки, іноді й доволі варварські методи — наприклад, холодна ванна.

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Лікарі не втомлюються повторювати, що лихоманки боятися не варто, адже це захисний механізм у боротьбі з інфекцією. Тому насамперед постарайтеся заспокоїтися. Перед тим як давати жарознижувльні ліки, подивіться на свого малюка. Пам'ятайте: треба лікувати не термометр, а дитину. Якщо ви не можете її зловити, малюк рухливий, то збивати температуру, скоріш за все, не варто. А ось якщо дитина млява, примхлива, погано почувається, доведеться зазирнути в аптечку.

Висока температура у дитини: ви правильно її виміряли?

«З точки зору науки, температура до 37,5 не є лихоманкою (нормальною вважається температура тіла від 35,5 до 37,5), — пояснює педіатр Лідія Бабич. — Має значення, як температуру вимірюють. Якщо при цьому дитина закутана в ковдру (особливо це стосується маленьких діточок), цифри на градуснику будуть вищими. Щоб отримати справжні показники, слід дитину роздягнути, залишивши мінімум одягу. Температура коливається протягом дня, може бути різною до і після їжі, при фізичній активності вона також змінюється».

Ліки від високої температури у дитини: вибираємо і дозуємо правильно

Для зниження високої температури у дитини в педіатрії насамперед використовують ібупрофен і парацетамол.

Ібупрофен

Ібупрофен — це діюча речовина, продається під різними торговими назвами. В Україні це нурофен у різних варіантах (таблетки, сироп, свічки), ібупром, ібумед, бруфен, ібунорм — їх дуже багато. Цей препарат можна застосовувати матусям, які годують. У нього маленька молекула, 99% речовини зв'язується з білками крові, в молоко практично не проникає. Якщо ви мати, яка годує, не терпіть зубний або інший біль, ви можете випити ібупрофен.

Загалом ібупрофен є доволі безпечним препаратом, згідно з українською інструкцією використовується з трьох місяців. Важливий момент: для дітей дозу препарату розраховують не за віком, а виходячи з ваги. Скажімо, в 10 місяців одна дитина може важити 7 кг, інша — 12 кг. І це величезна різниця!

«Разова доза ібупрофену при високій температурі у дитини — 10 мг/кг. Батькам важче підрахувати сироп. Є нурофен звичайний і форте (у 5 мл — 100 мг або 200 мг відповідно). Звичайний нурофен розраховуємо так: вагу дитини ділимо навпіл і отримуємо необхідну кількість мілілітрів суспензії. Наприклад, дитина важить 9 кг — це 4,5 мл суспензії. Для суспензії форте — вдвічі менше, тобто чверть від маси тіла. Дуже важливо дотримуватися безпечних разових і добових доз. При дотриманні цих норм побічні ефекти мінімальні. Добова доза — максимально три прийоми на добу (інтервал між ними — щонайменше вісім годин), 30 мг/кг ібупрофена — допустима добова доза», — роз'яснює педіатр.

Зверніть увагу, що ібупрофен у сиропі — це суспензія, його обов'язково потрібно збовтувати перед тим, як набирати у шприц. Ібупрофен погано розчиняється. Суспензія може йти з мірною ложкою або мірним шприцом. Точніше дозувати суспензію мілілітрами. Не чайними ложками, не на око!

«До речі, це часта причина, чому препарат не подіяв, — каже Лідія Бабич. — Можливо, не збовтали суспензію, недостатнє дозування — за віком, а не за вагою. При використанні нурофена обов'язково потрібно давати дитині достатню кількість рідини (можна чайною ложечкою, шприцом без голки). Давати пити важливо при будь-якому захворюванні і температурі, але для нурофена це особливо важливо».

Слід пам'ятати, що при високій температурі у дитини відбувається велика втрата рідини. Якщо у дитини зневоднення, температура гірше піддається дії жарознижувальних препаратів. Якщо дитині давати багато пити, ліки можуть і зовсім не знадобитися.

Є дані, що при вітрянці ібупрофен може викликати ускладнений перебіг захворювання. Тому при вітрянці краще застосовувати парацетамол.

Парацетамол

Це ще один препарат, який застосовується в педіатрії. Парацетамол справляється з високою температурою у дитини, як правило, швидше, але його дія може бути слабшою. Дозу парацетамолу розраховуємо також на вагу дитини (15 мг/кг маси). Сиропи розраховуються так само, як і в ібупрофена. Наступну дозу можна дати через 6‒8 годин (безпечний інтервал для ібупрофена — 8 годин).

Вибираючи між ібупрофеном і парацетамолом, зверніть увагу, що ібупрофен має більший протизапальний і знеболювальний ефект, парацетамол впливає на центр терморегуляції (знеболювальний і протизапальний ефекти менш виражені).

Анальгін

Для зниження високої температури у дитини в стаціонарах, у «швидкій» досі нерідко застосовується літична суміш (анальгін-димедрол-ношпа-дексаметазон тощо). Є свічки з анальгіном. Анальгін має жарознижувальну, протибольову і протизапальну властивості. Вплив схожий з парацетамолом, але ризик побічних ефектів вищий. Тому у дитини анальгін застосовують рідше.

Аспірин

«Аспірин — препарат, який не застосовується в педіатрії, протипоказання — дитячий вік. Можливі побічні дії є настільки серйозними, що ефект зниження високої температури у дитини від аспірину не вартий такого ризику. Якщо у вашій аптечці є тільки аспірин, краще дитині не давайте нічого. Аспірин використовується, але для інших цілей — у дорослих, умовно кажучи, для розрідження крові. У багатьох країнах аспірин не рекомендується дітям до 12 років. Не так небезпечна температура, як можливі побічні ефекти від аспірину. Не експериментуйте на дітях», — застерігає Лідія Бабич.

Свічки чи сироп?

Є діти, які категорично сироп не п'ють, а свічку можна так-сяк заштовхати — шантажем, погрозами і підкупом. Зверніть увагу, що в ректальних супозиторіях з ібупрофеном міститься 60 мг діючої речовини. Підрахуйте, враховуючи разову дозу ібупрофена (10 мг/кг), чи достатньо цього вашій дитині. Свічки з парацетамолом випускаються в різному дозуванні, їх підібрати під вагу дитини можна точніше.

Пероральні препарати при високій температурі у дитини все ж кращі за свічки. Якщо сироп дитина випльовує, що тоді робити? Сироп має вельми насичений смак, через подразнення в горлі дітки іноді відмовляються його пити. Спробуйте розвести сироп водою і потроху дати всю дозу.

Жарознижувальні препарати при високій температурі у дитини: на що звертати увагу при виборі

Чи є різниця в ефективності між препаратами різних виробників? Щоб відповісти на це запитання, заглибимося трохи у фармакологію. Для кожного препарату існує оригінал, який виробляє фірма, що його синтезувала, все решта — генерики (похідні). Перед тим як вийти на ринок, оригінал проходить досить тривалий шлях досліджень. На препарат, як правило, оформляється патент. Коли патент закінчується, інші виробники мають право виробляти ліки з цією ж самою діючою речовиною.

Однак вони вже не проводять настільки величезний обсяг досліджень, в цьому немає сенсу. Просто беруть діючу речовину, підбирають допоміжні компоненти (які формують саму таблетку або сироп). Кожна фірма, створюючи генерик, робить свою комбінацію. Ефективність генерика залежить від суми факторів. По-різному може розчинятися свічка або таблетка. Саму діючу речовину також випускають різні виробники — може відрізнятися процес синтезу, ступінь очищення. Препарати можуть мати різну хімічну стійкість речовини — так звану стабільність, різний строк придатності.

Переймаючись питанням, чому жарознижувальне при високій температурі у дитини не діє, як зазвичай, перевіряйте строк придатності. Якщо він спливає, ліки можуть гірше справлятися зі своїм завданням.