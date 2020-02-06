Грипп в Украине 2020. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2544-v-ukraine-net-koronavirusa-no-est-tyajelyy-gripp-chto-nujno-znat-vracham-i-pacientam.html

Ракурс

«Коронавирус коронавирусом, но у нас растет количество больных тяжелым гриппом и, следовательно, смертей. Стационары переполнены, включая отделения реанимации. На мой взгляд, пик еще впереди, так что будем бдительны», — пишет в фейсбуке о гриппе в Украине заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская.

В Украине нет должной настороженности в отношении гриппа. Ситуация усугубляется ограничением доступа к медицинской помощи, в связи с чем пациенты долго болеют дома. Иногда — непростительно долго. «Страшно, когда буквально за несколько дней мы теряем молодых, активных людей от потенциально предотвратимого состояния», — сетует Ольга Голубовская.

Что нужно знать врачам в разгар сезона гриппа в Украине 2020

Семейным докторам:

Если у больного второй день держится высокая температура, появляется чувство затрудненного дыхания или он проявляет беспокойство — направляйте в стационар. В любом случае не занимайтесь полипрагмазией (зачастую необоснованное назначение множества лекарственных средств), но вовремя назначайте специфическое противовирусное лечение. Раннее назначение (первые 48 часов) противовирусных препаратов снижает риск не только осложнений, но и частоту госпитализаций.

Из противовирусных препаратов в Украине доступны ингибиторы нейраминидазы вируса (например, известный препарат под торговым названием «Тамифлю»). Эти препараты не обладают какой-то особой токсичностью, по крайней мере, пользы от них гораздо больше. Никакие другие лекарственные средства с противовирусной активностью не должны заменять их применение в монотерапии. Помните, что вовсе не обязательно всем подряд назначать специфическую терапию, но группам риска — обязательно. К «Ремантадину» большинство штаммов вируса гриппа устойчивы, поэтому его нецелесообразно применять ни для лечения гриппа, ни для профилактики в монотерапии.

Врачам экстренной медицинской помощи:

В случае тяжелого течения, особенно если больной обращался несколько раз за помощью в течение суток-двух, настоятельно объясняйте необходимость в госпитализации. Ни в коем случае не проводите инфузионную терапию на дому у больного с подозрением на грипп, не назначайте ГКС (глюкокортикостероиды) без острой необходимости. Температура тела, плохо поддающаяся коррекции — одно из показаний к экстренной госпитализации согласно приказу Минздрава №34 от 15 января 2014 года.

«Несмотря на то, что приказ №34 отменен Минздравом в прошлом году ради приказа по экстренной помощи (№1269 от 05.06.2019), над которым все уже посмеялись, где есть телефон, куда нам с вами звонить в случае укуса тихоокеанской акулы, в нашем старом приказе здравого смысла и полезных практических советов гораздо больше», — объясняет инфекционист.

Можно и нельзя — памятка пациентам при гриппе

При температуре не злоупотребляйте жаропонижающими. Нельзя постоянно сбивать температуру тела. Помните, что температура — защитная реакция организма и повышается для того, чтобы нас защищать. Снижать температуру необходимо в случае преодоления отметки 38,5, а также особым категориям больных (органическое поражение головного мозга, подозрение на менингит и т. д.). В любом случае, снижать температуру тела до нормальных цифр (а многие пациенты именно этого и добиваются) нежелательно.

Помните, что аспирин (ацетилсалициловая кислота) противопоказан для снижения температуры тела при гриппе.

Снижать температуру лучше всего парацетамолом. Однако этот препарат часто входит в состав рекламируемых комбинированных лекарственных средств с различными вкусами — лимона, малины и т. д. Многие пациенты пьют их вместо чая, не заглядывая в инструкцию. А зря, ведь парацетамол — самый гепатотоксичный препарат этой группы, может вызвать серьезные изменения в печени, вплоть до фатального исхода, особенно у лиц с гепатитом С (о чем большинство больных и не подозревает). Суточная доза парацетамола не должна превышать 4 г!

Не принимайте без показаний антибиотики.

Если вы входите в группы риска (избыточная масса тела, сахарный диабет, бронхиальная астма, беременность и т. д.), обращайтесь к врачу в первый день повышения температуры и развития гриппоподобного синдрома. Если предлагают — не отказывайтесь от госпитализации. Поверьте, весь мир подождет.

Заболели — сидите дома (или в больнице). Мойте руки, проветривайте помещение, влажная уборка тоже хорошо, если делается не самим больным.

Вакцинироваться еще можно и нужно. Вы можете оказаться в ситуации, когда доступ к медицинской помощи будет ограничен, соответствующее лечение отсрочено, а временной фактор здесь играет решающее значение. Однако вакцинальный статус не должен влиять на диагноз, учитывая тот факт, что прививка не дает стопроцентной гарантии не заболеть, но предупреждает тяжелые формы гриппа.

Бесполезная профилактика гриппа:

носить маски постоянно и везде: их нужно надевать на больных;

«укреплять» иммунитет различными средствами с недоказанной эффективностью и фантастическими названиями;

употреблять горячительные напитки в больших количествах, с перцем или без него.

Полезная профилактика гриппа:

для укрепления иммунитета вести здоровый образ жизни;

в случае роста заболеваемости гриппом избегать мест повышенного скопления людей, массовых мероприятий и т. д.;

если человек из группы риска контактировал с больным с подтвержденным гриппом, обратиться к врачу для решения вопроса об экстренной специфической профилактике.

Будьте здоровы!