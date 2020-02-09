МЗС України підтвердило зараження українця коронавірусом. Фото: Синьхуа

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Громадянин України є серед шести пасажирів лайнера Diamond Princess у яких виявили китайський коронавірус.

Особу інфікованого вже встановили. Заражений українець наразі перебуває в лікарні. Про це 9 лютого повідомила речник МЗС Катерина Зеленко, передає «Громадське».

Є один інфікований громадянин України, який перебував на круїзному лайнері біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщено в лікарні. Стан задовільний, — заявила Зеленко.

У дипломатичному відомстві запевнили, що МЗС підтримує зв’язок із госпіталізованим. Зеленко запевнила, що ситуацію контролює міністр закордонних справ Вадим Пристайко та посольство України в Японії.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у Facebook повідомив, що заражений українець буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

Раніше повідомлялося, що китайським коронавірусом 2019-nCoV вперше заразився українець, який знаходився на борту круїзного судна Diamond Princess, яке заблоковане в порту Японії. Громадянин України — член екіпажу лайнера. Його та ще кількох філіппінців госпіталізували в японську лікарню. Станом на сьогодні, коронавірусом на лайнері інфіковані вже 70 пасажирів.

Нагадаємо, на лайнері Diamond Princess 3 лютого у 10 осіб був виявлений коронавірус. На кораблі був оголошений двотижневий карантин. Інфікованих 2019-nCoV направляють в японські лікарні, а інші пасажири повинні залишатися на судні протягом 14 днів. Серед пасажирів є 25 українців.