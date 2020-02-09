МИД Украины подтвердил заражение украинца коронавирусом. Фото: Синьхуа

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Гражданин Украины есть среди шести пассажиров лайнера Diamond Princess у которых обнаружили китайский коронавирус.

Личность инфицированного уже установили. Зараженный украинец сейчас находится в больнице. Об этом 9 февраля сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко, передает «Громадське».

Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное, — заявила Зеленко.

В дипломатическом ведомстве заверили, что МИД поддерживает связь с госпитализированным. Зеленко заверила, что ситуацию контролирует министр иностранных дел Вадим Пристайко и посольство Украины в Японии.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook сообщил, что зараженный украинец будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Ранее сообщалось, что китайским коронавирусом 2019-nCoV впервые заразился украинец, который находился на борту круизного судна Diamond Princess, которое заблокировано в порту Японии. Гражданин Украины — член экипажа лайнера. Его и еще нескольких филиппинцев госпитализировали в японскую больницу. По состоянию на сегодня, коронавирусом на лайнере инфицированы уже 70 пассажиров.

Напомним, на лайнере Diamond Princess 3 февраля у 10 человек был обнаружен коронавирус. На корабле был объявлен двухнедельный карантин. Инфицированных 2019-nCoV направляют в японские больницы, а другие пассажиры должны оставаться на судне в течение 14 дней. Среди пассажиров есть 25 украинцев.