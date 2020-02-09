Коронавирусом 2019-nCoV заболел украинец на борту судна Diamond Princess. Фото: foxnews.com

https://racurs.ua/n133432-ukrainec-zarazilsya-kitayskim-koronavirusom-na-laynere-diamond-princess.html

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Китайским коронавирусом 2019-nCoV впервые заразился украинец. Он находился на борту круизного судна Diamond Princess, которое заблокировано в порту Японии.

Болезнь была обнаружена у одного гражданина Украины и четырех филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна. Еще один зараженный — 70-летний житель Гонконга с гражданством Соединенных Штатов Америки. Всех больных эвакуировали с судна и доставили в больницу. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает АР.

Как известно, на борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из более 50 стран.

Напомним, на лайнере Diamond Princess 3 февраля в 10 человек был обнаружен коронавирус. На корабле был объявлен двухнедельный карантин. Инфицированных 2019-nCoV направляют в японские больницы, а другие пассажиры должны оставаться на судне в течение 14 дней. Среди пассажиров есть 25 украинцев.

По состоянию на сегодня, 9 февраля, коронавирусом на лайнере Diamond Princess инфицированы уже 70 пассажиров.