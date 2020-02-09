Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Количество инфицированных на лайнере Diamond Princess выросло до 70. Фото: Рxhere

Коронавирус на лайнере: количество инфицированных выросло до 70

9 фев 2020, 12:04
999

Смертельным коронавирусом, обнаруженном на лайнере Diamond Princess, заразились уже 70 пассажиров.

За последние сутки выяснилось, что еще шестеро пассажиров круизного лайнера, который находится на карантине в Японии, были заражены новым коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

Они пожаловались на ухудшение состояния здоровья, их эвакуировали и отправили в больницу. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое. Возраст, пол и гражданство новых инфицированных не уточняется.

Отметим, по состоянию на 9 февраля общее количество погибших от коронавируса достигло 813 человек. Также более чем у 37 тыс. людей диагностировали заражение коронавирусом. В то же время из больниц выписали 2 тыс. 701 человека, которого удалось излечить от коронавирусной инфекции.

Напомним, на лайнере Diamond Princess 3 февраля у 10 человек был обнаружен коронавирус. На корабле был объявлен двухнедельный карантин. Инфицированных 2019-nCoV направляют в японские больницы, а остальные пассажиры должны оставаться на судне в течение 14 дней. Среди пассажиров есть 25 украинцев.

Всего на борту судна находятся примерно 3700 пассажиров и членов экипажа. Корабль находится на карантине у порта Йокогама в Японии.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Смертельному коронавирусу из Китая дали новое название

Власти Китая дали временное официальное название смертельному коронавирусу, который стал причиной смерти уже более 800 человек. Он будет называться Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), что переводится как «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса»

Новости мира
10:15