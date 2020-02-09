Коронавирус на лайнере: количество инфицированных выросло до 70

Количество инфицированных на лайнере Diamond Princess выросло до 70. Фото: Рxhere

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Ракурс

Смертельным коронавирусом, обнаруженном на лайнере Diamond Princess, заразились уже 70 пассажиров.

За последние сутки выяснилось, что еще шестеро пассажиров круизного лайнера, который находится на карантине в Японии, были заражены новым коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

Они пожаловались на ухудшение состояния здоровья, их эвакуировали и отправили в больницу. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое. Возраст, пол и гражданство новых инфицированных не уточняется.

Отметим, по состоянию на 9 февраля общее количество погибших от коронавируса достигло 813 человек. Также более чем у 37 тыс. людей диагностировали заражение коронавирусом. В то же время из больниц выписали 2 тыс. 701 человека, которого удалось излечить от коронавирусной инфекции.

Напомним, на лайнере Diamond Princess 3 февраля у 10 человек был обнаружен коронавирус. На корабле был объявлен двухнедельный карантин. Инфицированных 2019-nCoV направляют в японские больницы, а остальные пассажиры должны оставаться на судне в течение 14 дней. Среди пассажиров есть 25 украинцев.

Всего на борту судна находятся примерно 3700 пассажиров и членов экипажа. Корабль находится на карантине у порта Йокогама в Японии.