Коронавірус на лайнері: кількість інфікованих зросла до 70

Кількість інфікованих на лайнері Diamond Princess зросла до 70. Фото: Рxhere

https://racurs.ua/ua/n133422-koronavirus-na-layneri-kilkist-infikovanyh-zrosla-do-70.html

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Смертельним коронавірусом, який виявили на лайнері Diamond Princess, заразилися вже 70 пасажирів.

За останню добу з’ясувалося, що ще шестеро пасажирів круїзного лайнера, який знаходиться на карантині в Японії, були заражені новим коронавірусом. Про це повідомляє Bloomberg.

Вони поскаржилися на погіршення стану здоров’я, їх евакуювали і відправили до лікарні. Стан двох пацієнтів лікарі оцінюють як важкий. Вік, стать і громадянство нових інфікованих не уточнюється.

Зазначимо, станом на 9 лютого загальна кількість загиблих від коронавірусу досягла 813 осіб. Також у понад у 37 тис. людей діагностували зараження коронавірусом. Водночас з лікарень виписали 2 тис. 701 людину, яку вдалося вилікувати від коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, на лайнері Diamond Princess 3 лютого у 10 осіб був виявлений коронавірус. На кораблі був оголошений двотижневий карантин. Інфікованих 2019-nCoV направляють в японські лікарні, а інші пасажири повинні залишатися на судні протягом 14 днів. Серед пасажирів є 25 українців.

Загалом на борту судна перебувають приблизно 3700 пасажирів і членів екіпажу. Корабель пришвартований у порту Йокогама в Японії.