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Змінився порядок перетину адмінкордону з Кримом. Фото: inform-ua.info

Відсьогодні діють нові правила перетину адмінкордону з Кримом: що змінилося

9 лют 2020, 11:40
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Правила в’їзду в Крим та виїзду з нього для українських громадян, які не досягли 16-річного віку, змінилися з 9 лютого 2020 року. З цієї дати набувають чинності зміни, внесені постановою Кабміну № 1157 від 24 грудня 2019 року.

Виїзд на тимчасово окуповану територію (ТОТУ) громадян України, які не досягли 16-річного віку, буде можливий лише у супроводі батьків або уповноважених ними осіб. Про такі зміни повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Таке правило діє для дітей, які в’їхали на підконтрольну територію України у супроводі батьків (одного з батьків) або уповноважених осіб. У такому випадку наявність другого батька і доручення від нього не вимагається.

Діти у віці від 14 до 16 років можуть самостійно виїжджати на ТОТУ, якщо їхні батьки проживають на цій території. Для цього достатньо наявності інформації про навчання цих дітей у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

В’їзд на ТОТУ і виїзд з таких територій осіб для оформлення документів, що підтверджують громадянство України, здійснюється за довідкою, виданою територіальним органом Державної міграційної служби.

У Державній прикордонній службі додали, що в’їзд на ТОТУ і виїзд з неї громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Нагадаємо, раніше представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що Україна не готова до негайного повернення Криму до свого складу.


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