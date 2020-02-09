Україна відновить подачу води в Крим після деокупації. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n133420-djemiliev-rozpoviv-koly-ukrayina-vidnovyt-podachu-vody-v-krym.html

Ракурс

Воду в Крим Україна буде поставляти тільки в тому випадку, якщо Кримський півострів звільнять від окупантів.

На півострові зараз дійсно спостерігається дефіцит води, що негативно впливає на сільське господарство, але Україна готова відновити постачання дніпровської води тільки після деокупації Криму. Про це заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат від «Європейської солідарності» Мустафа Джемілєв в ефірі «Радіо Крим. Реалії».

Він додав, що розмови про збитки місцевим жителям та інші сентименти можна відкласти, адже ніхто не обіцяв створювати комфортні умови життя в Криму. За словами Джемілєва, вся відповідальність за те, що відбувається на півострові зараз лежить на країні, що окупувала півострів, — Росії. Про це написано в Женевській конвенції 1949 року.

Тому говорити про гуманітарні речі нам не треба, — зазначив Джемілєв.

«Ракурс» повідомляв, що окупаційна влада в Криму готує графік погодинної подачі води жителям міста Сімферополь через нестачу води в кримських водосховищах. Обмеження водопостачання торкнутися як багатоквартирних будинків, так і приватного сектора. Не припинятимуть подачу води лише до соціально-значущих об'єктів.