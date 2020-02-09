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Смертельному коронавірусу з Китаю дали нову назву. Фото: Reuters

Смертельному коронавірусу з Китаю дали нову назву

9 лют 2020, 10:15
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Смертельний коронавірус з Китаю буде називатися Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), що перекладається як «пневмонія, викликана новим типом коронавірусу». Таке рішення прийняв державний комітет з охорони здоров’я Китаю.

Назва ще не остаточна і може бути змінена. Постійну офіційну міжнародну назву захворюванню Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ще не надала, пише «Коммерсант».

Офіційну назву від ВООЗ визначать пізніше, ґрунтуючись на даних міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям (МКБ). До того моменту в усіх офіційних документах використовуватиметься назва Novel Coronavirus Pneumonia.

Зазначимо, станом на 9 лютого загальна кількість загиблих від коронавірусу досягла 813 осіб. Також у понад 37 тис. людей діагностували зараження коронавірусом. Водночас з лікарень виписали 2 тис. 701 людину, яку вдалося вилікувати від коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала не намагатися лікувати новий небезпечний коронавірус 2019-nCoV народними засобами, такими як часник, перець, солона вода, кунжутне масло тощо. У ВООЗ зазначили, що наразі не існує конкретних ліків для запобігання або боротьби з коронавірусом.


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Смертельному коронавірусу з Китаю дали нову назву

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