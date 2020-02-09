Затримано ймовірних причетних до стрілянини в Мукачево. Фото: КП

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Стрілянина в Мукачево, яка сталася 7 лютого близько 10.00 в мікрорайоні Росвигово, стала причиною проведення спецоперації в Закарпатській області. Там в населеному пункті Нижні Ворота Воловецького району силовики затримали кількох людей.

Затримані можуть бути пов’язані з перестрілкою в Мукачево. Про це повідомляє mukachevo.net.

За інформацією видання, підозрюваних затримали близько 22.00 8 лютого на посту поліції в Нижніх Воротах. Це сталося, коли два автомобіля з львівською реєстрацією, Mercedes G-Glass і Toyota Land Cruiser 200, заїжджали в Закарпатську область. Затримання відбулося у справі про нещодавну стрілянину в Мукачево.

Нагадаємо, стрілянина в Мукачево Закарпатської області сталася 7 лютого близько 10.00 в мікрорайоні Росвигово, який ще називають Чикаго. Посеред вулиці невідомий відкрив вогонь по позашляховику Mercedes «кубик». Поранення отримали двоє людей — 24-річний та 40-річний місцеві жителі. Поліція відкрила провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб і за фактом незаконного поводження зі зброєю.

Пізніше депутати міськради Мукачево прийняли рішення звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням ввести в місто Національну гвардію, адже поліція в місті бездіяльна, тому злочинні угруповання відчувають себе вільно і безкарно.