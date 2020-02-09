Задержаны возможные причастные к перестрелке в Мукачево. Фото: КП

https://racurs.ua/n133418-strelba-v-mukachevo-zaderjany-vozmojnye-prichastnye-k-perestrelke-smi-foto-video.html

Ракурс

Стрельба в Мукачево, которая произошла 7 февраля около 10.00 в микрорайоне Росвигово, стала причиной проведения спецоперации в Закарпатской области. Там в населенном пункте Нижние Ворота Воловецкого района силовики задержали несколько человек.

Задержанные могут быть связаны с перестрелкой в Мукачево. Об этом сообщает mukachevo.net.

По данным издания, подозреваемых задержали около 22.00 8 февраля на посту полиции в Нижних Воротах. Это произошло, когда два автомобиля с львовской регистрацией, Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200, заезжали в Закарпатскую область. Задержание произошло по делу о недавней стрельбе в Мукачево.

Напомним, стрельба в Мукачево Закарпатской области произошла 7 февраля около 10.00 в микрорайоне Росвигово, который еще называют Чикаго. Посреди улицы неизвестный открыл огонь по внедорожнику Mercedes «кубик». Ранения получили два человека — 24-летний и 40-летний местные жители. Полиция открыла производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и по факту незаконного обращения с оружием.

Позже депутаты горсовета Мукачево приняли решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Нацгвардию, ведь полиция в городе бездействует, поэтому преступные группировки чувствуют себя свободно и безнаказанно.