Расстрел в Таиланде: спецназ ликвидировал военного, который убил 26 человек (ВИДЕО)

Спецназ штурмует торговый центр. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

https://racurs.ua/n133417-rasstrel-v-tailande-specnaz-likvidiroval-voennogo-kotoryy-ubil-21-cheloveka-video.html

Ракурс

Расстрел в Таиланде, в торговом центре «Терминал-21» в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, стал причиной смерти 26 человек. Еще 52 получили ранения.

Военнослужащего, который открыл огонь в торговом центре в Таиланде и убил 26 человек, ликвидировали силовики. Об этом сообщает Reuters.

Силы безопасности Таиланда убили стрелка. Он был ликвидирован в торговом центре, где скрывался более 17 часов.

Местное издание Khaosod также опубликовало видео штурма торгового центра в Таиланде, в котором скрылся военный. На видео видно группу спецназа, которая заходит в здание.

Как известно, 8 февраля военный в Таиланде открыл огонь. Нападавшим оказался военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма. Он застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, потом исчез на угнанном автомобиле. Позже он устроил стрельбу в торговом центре, убив более 20 человек. Он также захватил заложников и вел трансляцию своих действий в Facebook, через некоторое время его страницу заблокировали.