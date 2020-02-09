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Ракурс
813 человек погибло от коронавируса. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Смертельный коронавирус: погибло 813 человек, более 37 тыс. инфицированы

9 фев 2020, 08:22
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Смертельный коронавирус становится причиной смерти все большего количества людей. За последние сутки в китайской провинции Хубэй 81 человек умер от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса.

Общее количество погибших от коронавируса по состоянию на 9 февраля — 813. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Также более чем у 37 тыс. людей диагностировали заражение коронавирусом. За последние сутки их количество инфицированных выросло на 2 тыс. 656 человек.

В то же время из больниц выписали 2 тыс. 701 человека, которого удалось излечить от коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что за пределами Китая больше всего случаев заражения зафиксировали в Сингапуре (40), Таиланде (32) и Гонконге (26).

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не пытаться лечить новый опасный коронавирус 2019-nCoV народными средствами, такими как чеснок, перец, соленая вода, кунжутное масло и тому подобное. В ВОЗ отметили, что на данный момент не существует конкретных лекарств для предотвращения или борьбы с коронавирусом.


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