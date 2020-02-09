Смертельний коронавірус: загинуло 813 осіб, понад 37 тис. інфіковані

813 осіб загинуло від коронавірусу. Фото: REUTERS/Thomas Peter

https://racurs.ua/ua/n133416-smertelnyy-koronavirus-zagynulo-813-osib-ponad-37-tys-infikovani.html

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Смертельний коронавірус стає причиною смерті все більшої кількості людей. За останню добу в китайській провінції Хубей 81 людина померла від пневмонії, яку викликає новий тип коронавірусу.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу станом на 9 лютого — 813. Про це свідчать дані Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Також у понад 37 тис. людей діагностували зараження коронавірусом. За останню добу кількість інфікованих зросла на 2 тис. 656 осіб.

Водночас з лікарень виписали 2 тис. 701 людину, яку вдалося вилікувати від коронавірусної інфекції.

Також повідомляється, що за межами Китаю найбільшу кількість випадків зараження зафіксували в Сінгапурі (40), Таїланді (32) та Гонконгу (26).

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала не намагатися лікувати новий небезпечний коронавірус 2019-nCoV народними засобами, такими як часник, перець, солона вода, кунжутна олія тощо. У ВООЗ відзначили, що наразі не існує конкретних ліків для запобігання або боротьби з коронавірусом.