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«Шведський Бубка»: 20-річний Дуплантіс встановив новий рекорд світу у стрибках з жердиною, фото — Euroathletics

«Шведський Бубка»: 20-річний Дуплантіс встановив новий рекорд світу у стрибках з жердиною (ВІДЕО)

8 лют 2020, 22:42
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Шведський стрибун із жердиною Арманд Дуплантіс 8 лютого встановив новий світовий рекорд зі стрибків з жердиною у приміщенні. Відтепер цей показник становитиме 6,17 м.

Рекордний стрибок відбувся на легкоатлетичних змаганнях у польському Торуні World Athletics Indoor Tour. Попередній рекорд належав французу Рено Лавіллені і протримався шість років.

Дуплантіс виконував рекордну спробу вже без опору конкурентів, оскільки решта стрибунів зупинилися на позначці 5,52 м. Швед почергово взяв висоти 5,72 м, 5,92 м і 6,01 м. Згодом вирішив замовити відразу рекордні 6,17.

Тиждень тому Дуплантіс був близький до того, щоб підкорити рекорд на змаганнях в Німеччині. Сьогодні у Торуні друга спроба Дуплантіса стала рекордню.

Попередній рекорд світу зі стрибків з жердиною встановили у Донецьку 15 лютого 2014 року під час традиційних змагань «Зірки жердини», які проводив олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Тоді впав саме рекорд українця, який француз здолав на 1 см — 6,16 м. Однак Бубці поки належить світовий рекорд зі стрибків на стадіоні — 6,14 м.

Відзначимо, що у Торуні в секторі для стрибків у довжину перемогла українка Бех-Романчук. Марина виграла із персональним рекордом для змагань у приміщенні — 6,96 см.

Джерело: Ракурс


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