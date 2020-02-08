Вирубка лісу: уряд звільнив лісівника, який торік посварився із Зеленським, фото — "24 канал"

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Держлісагентство звільнило двох лісівників на Харківщині й Закарпатті — Віктора Сису та Валерія Мургу. Саме проти Сиси восени минулого року тривало розслідування НАБУ і з ним особисто конфліктував під час візиту до Харкова президент України Володимир Зеленський влітку 2019 року.

Про звільнення цих двох лісівників повідомив 8 лютого керівник Кабміну Олексій Гончарук у Телеграм-каналі. Прем'єр заявив, що на початку року розпорядився, щоб керівник Держлісагентства провів кадрові чистки у відомстві, «залишивши лише порядних співробітників».

Сиса очолював ДП «Гутянське лісове господарство» на Харківщині. Гончарук розповів, що обсяги незаконних рубок на підприємстві оцінено в 32 млн грн. Борги підприємства становлять 30 млн грн, хоча підприємство звітувало про ідеальний фінансовий стан і закупляло транспортні засоби без погодження з Держлісагентством.

Влітку Зеленський прилітав у Харків і пригрозив правоохоронцям звільненнями, якщо вони не будуть розслідувати масову незаконну вирубку лісів. Під час зустрічі один з доповідачів розповів про вирубку цінних і дорогих порід дерев, а найбільшим лісорубом області назвав директора Гутянського лісгоспу Віктора Сису. Його не було на нараді і Зеленський подзвонив Сисі, заявивши, що чекає його в Офісі президента.

Сису затримували наприкінці жовтня, звинувачуючи у спробі дати хабар 100 тис. дол. детективу НАБУ. За ці кошти посадовець планував домогтися закриття кримінального провадження, пов’язаного з продажем лісу за заниженими цінами підконтрольним йому компаніям.

Суд 2 листопада відправив його в СІЗО на два місяці, але за нього внесли 5 млн грн застави.