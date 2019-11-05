Лісника Віктора Сису випустили з СІЗО під заставу в 5 млн грн. Фото: depo.ua

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Віктор Сиса, директор державного підприємства «Гутянське лісове господарство», вийшов із слідчого ізолятора під заставу.

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За посадовця, який підозрюється в дачі хабара в розмірі 100 тис. дол. детективу НАБУ, внесли заставу в 5 млн грн. Гроші надали родичі лісника. Про це повідомив один з його адвокатів Ігор Черезов, 5 листопада повідомляють «Українські новини».

Вчора внесли заставу і він вийшов із СІЗО, — зазначив захисник.

Феміда зобов’язала лісівника прибувати в суд по кожній вимозі детектива або прокурора у кримінальному провадженні. Підозрюваному заборонено залишати населений пункт, в якому він проживає, без дозволу детектива. Крім того, про зміну проживання він теж повинен повідомляє правоохоронців. Сисі заборонено спілкуватися зі свідками у даній справі, потрібно носити електронний браслет контролю та здати паспорти.

Нагадаємо, що директор держпідприємства «Гутянське лісове господарство» Віктор Сиса намагався дати хабар в розмірі 100 тис. дол. старшому детективу Національного антикорупційного бюро України. За ці кошти посадовець планував домогтися закриття кримінального провадження, пов’язаного з продажем майна (лісоматеріалів) цього підприємства за заниженими цінами підконтрольним йому компаніям.

Зловмисника затримали 30 жовтня під час підкупу детектива. За фактом злочину розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (дача хабара посадовій особі) Кримінального кодексу України. Суд 2 листопада відправив його в СІЗО на два місяці.