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Лесника Виктора Сису выпустили из СИЗО под залог в 5 млн грн. Фото: depo.ua

Откуда у лесника 5 млн грн? Директора лесхоза, который попытался подкупить детектива НАБУ, выпустили под залог

5 ноя 2019, 11:03
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Виктор Сыса, директор государственного предприятия «Гутянське лесное хозяйство», вышел из следственного изолятора под залог.

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За чиновника, который подозревается в даче взятки в размере 100 тыс. долл. детективу НАБУ, внесли залог в 5 млн грн. Деньги предоставили родственники лесника. Об этом сообщил один из его адвокатов Игорь Черезов, 5 ноября сообщают «Українські новини».

Вчера внесли залог и он вышел из СИЗО, — отметил защитник.

Фемида обязала лесника прибывать в суд по каждому требованию детектива или прокурора в уголовном производстве. Подозреваемому запрещено покидать населенный пункт, в котором он проживает, без разрешения детектива. Кроме того, о смене проживания он тоже должен сообщать правоохранителям. Сысе запрещено общаться со свидетелями по данному делу, нужно носить электронный браслет контроля и сдать паспорта.

Напомним, что директор госпредприятия «Гутянське лесное хозяйство» Виктор Сыса пытался дать взятку в размере 100 тыс. долл. старшему детективу Национального антикоррупционного бюро Украины. За эти деньги чиновник планировал добиться закрытия уголовного производства, связанного с продажей имущества (лесоматериалов) этого предприятия по заниженным ценам подконтрольным ему компаниям.

Злоумышленника задержали 30 октября во время подкупа детектива. По факту преступления начато уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (дача взятки должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Суд 2 ноября отправил его в СИЗО на два месяца.

Источник: Ракурс


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