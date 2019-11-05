Учебную миссию британских военных в Украине продлили до 2023 года, фото: flickr

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Украина и Великобритания договорились о продолжении программы обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Британские инструктора останутся в стране до марта 2023 года. Об этом информируют в пресс-службе Минобороны Соединенного Королевства.

Операция Orbital, учебная миссия Британии в Украине, предусматривает обучение военных ВСУ. Она создана после незаконной аннексии Крыма Россией. Почти 18 тыс. военнослужащих прошли соответствующий курс подготовки.

Глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес в сентябре рассказал о планах сотрудничества с украинскими армейскими подразделениями. Он прибыл на Донбасс, где встретился с командирами ВСУ.

Уоллес отметил, что украинские военные демонстрируют решительность продолжить борьбу с РФ, а сепаратисты несут большие потери. Это, по его мнению, результат совместной работы союзников и Украины. Глава Минобороны подчеркнул поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

Ранее разведывательный корабль HMS Echo Военно-морских сил Британии прибыл в Одессу. Он выполнял задачи в рамках миссии НАТО по обеспечению свободы судоходства в Черном море.