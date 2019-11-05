Навчальну місію британських військових в Україні продовжили до 2023 року, фото: flickr

https://racurs.ua/ua/n129000-navchalnu-misiu-brytanskyh-viyskovyh-v-ukrayini-prodovjyly-do-2023-roku.html

Ракурс

Україна і Велика Британія домовилися про продовження програми навчання військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ).

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Британські інструктора залишаться в країні до березня 2023 року. Про це інформують в прес-службі Міноборони Сполученого Королівства.

Операція Orbital, навчальна місія Британії в Україні, передбачає навчання військових ЗСУ. Вона створена після незаконної анексії Криму Росією. Майже 18 тис. військовослужбовців пройшли відповідний курс підготовки.

Глава військового відомства Великої Британії Бен Уоллес у вересні розповів про плани співпраці з українськими військовими підрозділами. Він прибув на Донбас, де зустрівся з командирами ВСУ.

Уоллес зазначив, що українські військові демонструють рішучість продовжити боротьбу з РФ, а сепаратисти несуть великі втрати. Це, на його думку, результат спільної роботи союзників і України. Глава Міноборони наголосив на підтримці суверенітету і територіальної цілісності української держави.

Раніше розвідувальний корабель HMS Echo Військово-морських сил Британії прибув до Одеси. Він виконував завдання в рамках місії НАТО щодо забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.