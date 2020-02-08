Дзюдо: Білодід поклала на лопатки п’ятьох суперниць і виграла турнір у Парижі, фото — Інстаграм Д.Білодід

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Ракурс

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виграла турнір Grand Slam, який відбувався у Парижі. У фіналі змагань вагової категорії до 48 кг 19-річна Білодід перемогла імениту дзюдоїстку з Японії Вакану Кога.

На шляху до фінальної сутички Білодід здолала ще чотирьох суперниць: Ка-Лі Геть з китайського Гонконгу, представниць Франції Марен Жильє і Ширине Букле і кореянку Ю-Чжон Кан, повідомляє офіційний Твіттер змагань.

Білодід — наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо в історії. Торік вона завоювала золото на чемпіонаті світу з дзюдо в Токіо.

У Парижі інша українка, Ганна Шурова, посіла сьоме місце в категорії до 52 кг.

«Ракурс» повідомляв, що у жовтні 2019 року Білодід завоювала «золото» на турнірі Grand Slam в Абу-Дабі (ОАЕ). Перед цим українка тріумфувала на II Європейських іграх в Мінську.