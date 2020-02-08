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Дзюдо: Білодід поклала на лопатки п’ятьох суперниць і виграла турнір у Парижі, фото — Інстаграм Д.Білодід
Дзюдоїстка Білодід поклала на лопатки п’ятьох суперниць і виграла Grand Slam у Парижі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n133413-dzudoyistka-bilodid-poklala-na-lopatky-p-yatoh-supernyc-i-vygrala-grand-slam-u-paryji-foto.htmlРакурс
Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виграла турнір Grand Slam, який відбувався у Парижі. У фіналі змагань вагової категорії до 48 кг 19-річна Білодід перемогла імениту дзюдоїстку з Японії Вакану Кога.
На шляху до фінальної сутички Білодід здолала ще чотирьох суперниць: Ка-Лі Геть з китайського Гонконгу, представниць Франції Марен Жильє і Ширине Букле і кореянку Ю-Чжон Кан, повідомляє офіційний Твіттер змагань.
Білодід — наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо в історії. Торік вона завоювала золото на чемпіонаті світу з дзюдо в Токіо.
У Парижі інша українка, Ганна Шурова, посіла сьоме місце в категорії до 52 кг.
«Ракурс» повідомляв, що у жовтні 2019 року Білодід завоювала «золото» на турнірі Grand Slam в Абу-Дабі (ОАЕ). Перед цим українка тріумфувала на II Європейських іграх в Мінську.
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