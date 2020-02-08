Збитий «Боїнг»: спільну слідчу групу так і не створили, Іран ігнорує запити СБУ, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n133412-zbytyy-boying-spilnu-slidchu-grupu-tak-i-ne-stvoryly-iran-ignoruie-zapyty-sbu-dokument.html

Ракурс

Розслідування авіакатастрофи «Боїнга» над Тегераном затягується. Такий висновок можна зробити із відповіддю на запит «Ракурса» до Офісу генерального прокурора України, у якому ми запитували про стан досудового розслідування.

Його проводить Головне слідче управління СБУ. У відповіді на запит повідомляється, що спільну слідчу групу із жодною з держав для розслідування авіакатастрофи «Боїнга» МАУ не створено.

В Офісі генпрокурора заявляють, що Офіс генерального прокурора спрямував до Міністерства закордонних справ запити СБУ щодо кримінального провадження. Вони адресовані владі Ірану. Спецслужба в іранської сторони запитувала щодо вилучення та передання Києву бортових самописців, інших деталей пошкодженого літака, документів.

Проте до цього часу відповіді не надійшли, — йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит.

Нагадаємо, що борт «Міжнародних авіаліній України» збили сили ППО Ірану 8 січня. Загинуло 176 осіб, серед яких 11 громадян України. Тегеран так і не погодився передати Києву «чорні скриньки» літака, хоча декілька разів заявляв, що готовий це зробити.