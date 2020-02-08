Розстріл у Таїланді: нападник вів трансляцію у Facebook, загинули вже 20 осіб, фото — Reuters

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Щонайменше 20 людей загинули під час стрілянини в торговельному центрі «Термінал-21» в місті Накхонратчасіма на північному сході Таїланду. Кількість жертв зросла, раніше повідомлялося про 12 загиблих.

Прес-секретар Міністерства оборони королівства Конгчіпа Тантараваніта розповів, що наразі незрозуміло, чи утримує зловмисник заручників в торговому центрі. Раніше повідомлялося про 16 людей, захоплених у заручники, повідомляє Тhe Bangkok Post.

Нападником виявився військовослужбовець армії Таїланду капрал Чакрапант Тхомма. Він застрелив свого командира і двох чоловік у військовому таборі, потім зник на викраденому автомобілі. По дорозі обстріляв мирних жителів. Він вів трансляцію своїх дій у Facebook, через деякий час його сторінку заблокували.

Поліція також привезла матір чоловіка з провінції Хаяфум до Кората, сподіваючись, що вона переконає його здатися.

Таїландські ЗМІ з посиланням на медиків повідомляють, що постраждала 31 людина. Четверо поранених перебувають у реанімації. Відзначається, що серед постраждалих є двоє поліцейських, які були поранені пострілами в спину.

Перший поверх ТРЦ силовики вже контролюють. Наразі невідомо, скільки ще людей залишилося всередині. Люди із торговельного центру виходили групами, деякі несли на руках дітей, інші допомагали літнім людям.

Мотиви нападника залишаються неясними. За інформацією газети Khaosod, солдат відправив кілька незрозумілих повідомлень перед нападом з критикою на адресу корупціонерів.

Міністр охорони здоров’я у Facebook повідомив, що лікарням в провінціях Накхонратчасіма, Бурірам, Сурін і Чаяпхум потрібна донорська кров для переливання.

Раніше поліція Таїланду заявила, що в місті Накхонратчасіма та в його околицях неподалік від столиці Бангкока військовий відкрив вогонь.