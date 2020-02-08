Є за що боротися: стало відомо, скільки Труба заробив у ДБР за два роки, фото — "Львівські новини"

https://racurs.ua/ua/n133410-ie-za-scho-borotysya-stalo-vidomo-skilky-truba-zarobyv-u-dbr-za-dva-roky-dokument.html

Ракурс

Два мільйон за два роки — приблизно у таку суму обійшлися державному бюджету послуги Романа Труби на чолі Державного бюро розслідувань.

Загальний розмір нарахованої заробітної плати, усіх надбавок та інших виплат колишньому директору ДБР Трубі з 22 листопада 2017 року по 27 грудня 2019 року становить 2 млн 96 тис. 245 грн 80 коп. Про це йдеться у відповіді ДБР на запит «Ракурсу», який підготував в. о. начальника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Максим Білоусенко.

Труба очолював ДБР з листопада 2017 року по кінець грудня 2019 року, коли був звільнений з цієї посади указом президента.

У грудні 2019 року, останньому місяці на роботі у ДБР, Труба отримав із врахуванням заробітної плати, надбавок та інших виплат 95 тис. 972 грн 34 коп.

У минулому році послуги Труби державі обійшлися у понад мільйон гривень — 1 млн 103 тис. 70 грн 95 коп.

Нагадаємо, що Трубу наприкінці 2019 року звільнили з ДБР. Він вирішив скаржитися у різні інстанції з вимогою поновити його на роботі.

Верховний суд у січні повернув Трубі позов до Зеленського щодо звільнення, оскільки він суперечив вимогам Кодексу адміністративного судочинства.

На початку лютого Труба повторно звернувся до Верховного суду та Окружного адміністративного суду Києва щодо свого звільнення. Він просить визнати протиправним указ президента України щодо його звільнення з посади директора ДБР. А в ОАСК Труба вимагає у ДБР поновлення на роботі. У позовах відсутні майнові вимоги.