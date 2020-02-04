Звільнення Труби: екс-очільник ДБР знову позивається до Зеленського

Роман Труба, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n133184-zvilnennya-truby-eks-ochilnyk-dbr-znovu-pozyvaietsya-do-zelenskogo.html

Ракурс

Роман Труба, колишній директор Державного бюро розслідувань (ДБР), повторно звернувся до Верховного суду та Окружного адміністративного суду Києва щодо свого звільнення.

Відповідні позови зареєстровані сьогодні. Про це адвокат Труби Василь Медвідь заявив у коментарі виданню «Українська правда».

У поданому до Верховного суду позові Труба просить визнати протиправним і нечинним указ президента України щодо його звільнення з посади директора ДБР.

У Окружному адмінсуді Києва Труба позивається до ДБР щодо поновлення на роботі та визнання протиправним і скасування наказу цього відомства від 28 грудня 2019 року про припинення його повноважень на посаді директора ДБР.

Зазначається, що в жодному з цих позовів немає майнових вимог.

Адвокат Труби також повідомив, що цього разу в позовах були враховані побажання Верховного суду.

Роман Труба очолював ДБР з листопада 2017 року по кінець грудня 2019 року, коли був звільнений з цієї посади указом президента № 960/2019.

Нагадаємо, Верховний суд нещодавно повернув Трубі перший позов до Зеленського щодо звільнення. У суді тоді зазначили, що цей позов об'єднав вимоги, підсудні Верховному суду та Окружному адміністративному суду Києва, що суперечить вимогам Кодексу адміністративного судочинства.