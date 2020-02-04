Увольнение Трубы: экс-глава ГБР снова подал в суд иск к Зеленскому

Роман Труба фото: ГБР

https://racurs.ua/n133184-uvolnenie-truby-eks-glava-gbr-snova-podal-v-sud-isk-k-zelenskomu.html

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Роман Труба, бывший директор Государственного бюро расследований (ГБР), повторно обратился в Верховный суд и Окружной административный суд Киева относительно своего увольнения.

Соответствующие иски зарегистрированы сегодня. Об этом адвокат Трубы Василий Медведь заявил в комментарии изданию «Украинская правда».

В поданом в Верховный суд иске Труба просит признать противоправным и недействительным указ президента Украины о его увольнении с должности директора ГБР.

В Окружном административном суде Киева Труба судится с ГБР о возобновлении на работе, а также признании противоправным и отмене приказа этого ведомства от 28 декабря 2019 года о прекращении его полномочий на посту директора ГБР.

Отмечается, что ни в одном из этих исков нет имущественных требований.

Адвокат Трубы также сообщил, что на этот раз в исках были учтены пожелания Верховного суда.

Роман Труба возглавлял ГБР с ноября 2017 года по конец декабря 2019 года, когда был уволен с этой должности указом президента № 960/2019.

Напомним, Верховный суд недавно вернул Трубе первый иск к Зеленскому относительно увольнения. В суде тогда отметили, что этот иск объединил требования, подсудные Верховному суду и Окружному административному суду Киева, что противоречит требованиям Кодекса административного судопроизводства.