Труба против к Зеленского: Верховный суд вернул экс-директору ГБР иск к президенту, фото: facebook

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Верховный суд вернул экс-директору Государственного бюро расследований (ГБР) Роману Трубе иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Чиновник собирался судиться с главой государства из-за своего увольнения. Об этом говорится тексте постановления суда.

Труба просил признать противоправным указ Зеленского. Судебная инстанция постановила, что иск экс-руководителя ГБР объединил требования к президенту Украины. Речь идет об обращении подсудные Верховному суду и ГБР, а также Окружному административном суда Киева. В сообщении сказано, что это противоречит предписаниям ч. 5 ст. 172 КАС Украины. В ней отмечается отсутствие возможности объединения в одно производство нескольких требований.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Трубы 27 декабря 2019 года. Последний занимал должность директора Государственного бюро расследований. Впоследствии чиновник пожаловался в Верховный суд. Он назвал решение главы государства политическим, якобы появилось в результате реализации сценариев различных групп.