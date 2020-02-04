Труба проти до Зеленського: Верховний суд повернув екс-директору ДБР позов до президента, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n133141-truba-proty-do-zelenskogo-verhovnyy-sud-povernuv-eks-dyrektoru-dbr-pozov-do-prezydenta.html

Ракурс

Верховний суд повернув екс-директору Державного бюро розслідувань (ДБР) Роману Трубі позов до президента України Володимира Зеленського.

Чиновник збирався судитися з главою держави через своє звільнення. Про це йдеться тексті постанови суду.

Труба просив визнати протиправним указ Зеленського. Судова інстанція постановила, що позов екс-керівника ДБР об'єднав вимоги до президента України. Йдеться про звернення підсудні Верховному суду та ДБР, а також Окружному адміністративному суду Києва. У повідомленні сказано, що це суперечить приписам ч. 5 ст. 172 КАС України. У ній зазначається відсутність можливості об'єднання в одне провадження кількох вимог.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Труби 27 грудня 2019 року. Останній займав посаду директора Державного бюро розслідувань. Згодом чиновник поскаржився до Верховного суду. Він назвав рішення глави держави політичним, яке нібито з’явилося в результаті реалізації сценаріїв різних груп.