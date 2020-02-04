Арсен Аваков за рік роздав сотні одиниць зброї. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n133140-zbroya-avakova-za-rik-glava-mvs-rozdav-438-stvoliv.html

Ракурс

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, в минулому році нагородив зброєю сотні осіб.

У 2019 році відомчою заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя» нагородили 438 осіб. Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит «Української правди».

Журналісти просили вказати кількість народних депутатів, бійців спецпідрозділів, добровольців та категорій інших громадян, які отримали нагородну зброю. У міністерстві пояснили, що особова справа заводиться на кожного власника зброї, в тому числі й на нагороджених стволами осіб. Ці особові справи ведуться в уповноважених підрозділах з контролю за обігом зброї та дозвільної системи головних управлінь Національної поліції.

Правоохоронці відмовилися повідомляти інші дані, послалися на те, що персональні дані. Заявили, що поширення цієї інформації без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Аваков дарує автомати під виглядом нагородних пістолетів. Журналісти стверджували, що третина зі стволів, які роздавав глава МВС, — це автоматична зброя, якою озброюють силовиків.

Так у нагородних списках фігурував «Форт 221» — це в оригіналі ізраїльська штурмова гвинтівка «Тавор», яку збирають в Україні з імпортних компонентів. Вона перебуває на озброєнні СБУ, прикордонників і Національної гвардії. Крім того, у списку заявлені АКМС, які є автоматами Калашникова.