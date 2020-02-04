Любов Колюча. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n133139-sobacho-komunalna-sprava-diyshla-do-zelenskogo.html

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Президент України Володимир Зеленський віддав пряме доручення Кабміну всебічно вивчити скандальну ситуацію, яка виникла після слів нардепа від «Слуги народу» Євгена Брагара під час ефіру на телеканалі «112 Україна». Брагар порадив мешканці села Аджамка Любові Колючій продати свого пса, щоб сплатити комунальні платежі.

Про результати виконання Кабміном доручення Зеленського повідомила заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів у ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Ковалів спочатку вибачилася за необачні слова нардепа, а потім озвучила інформацію, отриману від Кабміну про суми комунальних платежів, які сплачує Колюча. Жінка з початку опалювального сезону отримала монетизовану субсидію у сумі понад 3,5 тис. грн, що дозволило їй витрачати на оплату комунальних послуг щомісяця близько 300−350 грн.

Також чиновниця зазначила, що уряд планує зменшити споживання газу в таких домогосподарствах, як у Колючої за рахунок програми енергоефективності і заміни котлів.

У соцмережах дана заява Ковалів відразу почала бурхливо обговорюватися. Користувачі цікавляться, чи розібрався сам Зеленський, чим він повинен займатися згідно з Конституцією України, кому повинен віддавати доручення і відносно чого.