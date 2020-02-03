Євген Брагар. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n133082-pensionerka-poradyla-oskandalyvsya-sluzi-narodu-bragaru-prodaty-mozok-foto.html

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«Слуга народу» Євген Брагар оскандалився в ефірі «112 каналу», коли порадив 66-річній пенсіонерці Любові Колючій із села Аджамка Кіровоградської області продати собаку, щоб заплатити за газ.

Пенсіонерка стала одразу популярною, а разом із нею і її 14-річний пес Шарик, пише «BBC Україна».

Пенсіонерка всього лише поцікавилася в депутата, чому вона повинна платити за транспортування газу, якщо жителі села за свій рахунок прокладали труби, аби газифікувати свої будинки.

Колюча заявила, що отримує 2 тис. грн пенсії, а загальна сума комунальних платежів становить на 7 грн більше. Бабуся отримує субсидію у розмірі 1,3 тис. грн, але вона не перекриває всіх комунальних платежів. Пенсіонерка мешкає одна, у неї є 14-річний безпородний пес Шарик і кішка Маруська.

Колюча не чула по телевізору відповіді депутата, але одразу після відповіді Брагара до неї почали телефонувати односельці, які розповіли, що їй порадив нардеп.

Попри публічні вибачення депутата і партії «Слуга народу» з Колючою ніхто не зв’язувався і не вибачався особисто. Бабуся у свою чергу порекомендувала Брагарю продати свій мозок і завжди думати, перед тим, як щось говорити. Також пенсіонерка заявила, що депутат показав не лише свою негуманність, але справжнє обличчя тих, хто перебуває в партії «Слуга народу».

Між тим у соцмережах з’явилося безліч мемів на тему «Продай собаку і заплати за газ».