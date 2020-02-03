Руслан Стефанчук, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n133080-stefanchuk-rozpoviv-pro-smittya-v-zakonodavstvi.html

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Верховна рада займеться очищенням законодавства від «сміття», яке вже втратило актуальність й впродовж тривалого часу не застосовується.

Про це під час сьогоднішньої погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та груп Верховної Ради заявив віце-спікер Руслан Стефанчук.

Ми повинні проаналізувати разом, які закони вже втратили актуальність, які постанови Верховної Ради втратили актуальність, які розпорядження голови втратили актуальність, і очистити наше законодавче поле від того, що давно не застосовується, — наголосив віце-спікер.

На думку Стефанчука, це дозволить Україні мати «адекватне, швидке та якісне законодавство».

Також він анонсував ухвалення нових кодексів та проведення в Україні рекодифікації низки чинних кодексів, які містять вже понад тисячу правок, змін та доповнень. Зокрема, йдеться про Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс та про Кодекс про адміністративні правопорушення.

Деякі кодекси зараз існують з тисячами поправок. Потрібна системна робота від нас, — наголосив віце-спікер.

Крім того, він зазначив, що в роботі парламенту також будуть виділені інституційні законопроекти і проекти законів, які прямо випливають із Конституції, але досі не були ухвалені.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков анонсував внесення парламентом змін до Конституції цього тижня.