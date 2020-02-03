Руслан Стефанчук, фото: Офис президента

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Верховная Рада займется очисткой законодательства от «мусора», который уже потерял актуальность и в течение длительного времени не применяется.

Об этом во время сегодняшнего согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп Верховной Рады заявил вице-спикер Руслан Стефанчук.

Мы должны проанализировать вместе, какие законы уже потеряли актуальность, какие постановления Верховной Рады потеряли актуальность, какие распоряжения главы потеряли актуальность, и очистить наше законодательное поле от того, что давно не применяется, — подчеркнул вице-спикер.

По мнению Стефанчука, это позволит Украине получить «адекватное, быстрое и качественное законодательство».

Также он анонсировал принятие новых кодексов и проведение в Украине рекодификации ряда действующих кодексов, которые содержат более тысячи поправок, изменений и дополнений. В частности, речь идет о Гражданском кодексе, Уголовном кодексе и о Кодексе об административных правонарушениях.

Некоторые кодексы сейчас существуют с тысячами поправок. Нужна системная работа от нас, — подчеркнул вице-спикер.

Кроме того, он отметил, что в работе парламента также будут выделены институциональные законопроекты и проекты законов, которые прямо вытекают из Конституции, но пока не были приняты.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков анонсировал внесение парламентом изменений в Конституцию на этой неделе.