Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Руслан Стефанчук, фото: Офис президента

Стефанчук рассказал о «мусоре» в законодательстве

3 фев 2020, 12:51
999

Верховная Рада займется очисткой законодательства от «мусора», который уже потерял актуальность и в течение длительного времени не применяется.

Об этом во время сегодняшнего согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп Верховной Рады заявил вице-спикер Руслан Стефанчук.

Мы должны проанализировать вместе, какие законы уже потеряли актуальность, какие постановления Верховной Рады потеряли актуальность, какие распоряжения главы потеряли актуальность, и очистить наше законодательное поле от того, что давно не применяется, — подчеркнул вице-спикер.

По мнению Стефанчука, это позволит Украине получить «адекватное, быстрое и качественное законодательство».

Также он анонсировал принятие новых кодексов и проведение в Украине рекодификации ряда действующих кодексов, которые содержат более тысячи поправок, изменений и дополнений. В частности, речь идет о Гражданском кодексе, Уголовном кодексе и о Кодексе об административных правонарушениях.

Некоторые кодексы сейчас существуют с тысячами поправок. Нужна системная работа от нас, — подчеркнул вице-спикер.

Кроме того, он отметил, что в работе парламента также будут выделены институциональные законопроекты и проекты законов, которые прямо вытекают из Конституции, но пока не были приняты.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков анонсировал внесение парламентом изменений в Конституцию на этой неделе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Слуга народа» обсудит наказание для нардепа Брагаря из-за скандального заявления о собаке и коммуналке — Корниенко (ВИДЕО)

Парламентская фракция «Слуга народа» планирует обсудить скандал с участием народного депутата Евгения Брагаря. Политик стал известен на всю страну после того, как в эфире ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ

Новости Украины
14:20

Эрдоган в Киеве: трансляция брифинга с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 3 февраля, прибыл в Киев с официальным визитом. Президент Украины Владимир Зеленский совместно со своим турецким коллегой проводят брифинг по результатам встречи

Новости Украины
13:55

Согласительный совет Верховной Рады обсуждает, как депутаты будут работать на этой неделе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня представители депутатских фракций и групп Верховной Рады собрались на заседание согласительного совета, который решит, как главный законодательный орган страны будет работать на этой неделе

Новости Украины
11:02
1432