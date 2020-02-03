Евгений Брагар. Фото: Апостроф

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«Слуга народа» Евгений Брагар оскандалился в эфире «112 канала», когда посоветовал 66-летней пенсионерке Любови Колючей из села Аджамка Кировоградской области продать собаку, чтобы заплатить за газ.

Пенсионерка стала сразу популярной, а вместе с ней и ее 14-летний пес Шарик, пишет «BBC Україна».

А ведь пенсионерка всего лишь поинтересовалась у депутата, почему она должна платить за транспортировку газа, если жители села за свой счет прокладывали трубы, чтобы газифицировать свои дома.

Колючая заявила, что получает 2 тыс. грн пенсии, а общая сумма коммунальных платежей получается на 7 грн больше. Бабушка получает субсидию в размере 1,3 тыс. грн, но она не перекрывает всех коммунальных платежей. Пенсионерка проживает одна, у нее есть 14-летний беспородный пес Шарик и кошка Маруська.

Колючая не слышала по телевизору ответ депутата, но сразу после ответа Брагара к ней начали звонить односельчане, которые рассказали, что ей посоветовал нардеп.

Несмотря на публичные извинения депутата и партии «Слуга народа», с Колючей никто не связался и не извинился лично. Бабушка в свою очередь порекомендовала Брагарю продать свой мозг и всегда думать, перед тем, как что-либо говорить. Также пенсионерка заявила, что депутат показал не только свою негуманность, но настоящее лицо тех, кто входит в партию «Слуга народа».

Тем временем в соцсетях появилось множество мемов на тему «Продай собаку и заплати за газ».