Любовь Колючая. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n133139-sobache-kommunalnoe-delo-doshlo-do-zelenskogo.html

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Президент Украины Владимир Зеленский отдал прямое поручение Кабмину всесторонне изучить скандальную ситуацию, которая возникла после слов нардепа от «Слуги народа» Евгения Брагара во время эфира на телеканале «112 Украина». Брагар посоветовал жительнице села Аджамка Любови Колючей продать своего пса, чтобы оплатить коммунальные платежи.

О результатах выполнения Кабмином поручения Зеленского сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Ковалив сначала извинилась за опрометчивые слова нардепа и сообщила о поручении президента, которое он отдал Кабмину относительно изучения данной ситуации.

Затем Ковалив озвучила информацию, полученную от Кабмина о суммах коммунальных платежей, которые платит Колючая. Женщина с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в сумме более 3,5 тыс. грн, что позволило ей тратить на оплату коммунальных услуг в месяц около 300−350 грн.

Также чиновница отметила, что правительство планирует уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как у Колючей, за счет программы энергоэффективности и замены котлов.

В соцсетях данное заявление Ковалив сразу начало бурно обсуждаться. Пользователи интересуются, а разобрался ли сам Зеленский, чем он должен заниматься согласно Конституции Украины, кому он должен давать поручения и относительно чего.