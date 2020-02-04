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Собаки Брагара: украинцы в петиции к Зеленскому требуют изгнать «слугу народа» из Рады, фото — Фейсбук Е.Брагара

Зашквары Брагара: украинцы в петиции к Зеленскому требуют изгнать «слугу народа» из Рады

4 фев 2020, 12:06
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На сайте главы государства сегодня зарегистрировали петицию о лишении мандата нардепа Евгения Брагара.

Автор требования к президенту — Вадим Полищук. Текст петиции краток: «Евгению Брагару не место в Верховной Раде».

Пока обращение поддержали около 300 человек. Чтобы Зеленский отреагировал на петицию, необходима поддержка 25 тыс. подписантов.

Напомним, что в конце января Брагар (фракция «Слуга народа») несколько раз оказывался в фокусе внимания СМИ. Сначала он вступился за водителя автобуса, который отказался выключать российский сериал по просьбе девушек-волонтерок. Брагар даже обратился к перевозчику, который уволил водителя, с требованием не допускать дискриминации русского языка.

Через несколько дней Брагар снова «отличился». На этот раз в телеэфире он посоветовал бабушке из Кировоградской области продать собаку, если она не может рассчитаться за коммунальные услуги.

В «Слуге народа» заявляли, что пока не приняли решения относительно своего нардепа.

Источник: Ракурс


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