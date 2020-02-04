«Культура общения из прошлого»: социолог Головаха отреагировал на высказывания Богуцкой, фото: facebook

https://racurs.ua/n133137-kultura-obscheniya-iz-proshlogo-sociolog-golovaha-otreagiroval-na-vyskazyvaniya-slugi-boguckoy.html

Ракурс

Евгений Головаха, социолог и доктор философских наук, отреагировал на высказывания депутата от партии «Слуги народа» Лизы Богуцкой.

Манера общения народного избранника, по его мнению, это отголосок прошлого. Об этом сообщает «Общественное Радио».

Заместитель директора Института социологии НАН Украины считает, что следует придерживаться определенных норм и стандартов в публичном общении. По его словам, переходить на личности нельзя.

Прошлым является именно вот такой подход — когда человек говорит, что «этот дед стоит и что-то говорит», — заявил профессор.

Сообщение Богуцкой оскорбило специалиста. Он пожелал молодому поколению помнить о культуре общения.

Напомним, Елизавета Богуцкая 31 января опубликовала пост в соцсети, где прокомментировала дискуссию между Дмитрием Дубилетом, министром Кабинета министров, а также Евгением Головахой в студии «Свободы слова Савика Шустера». Социолог предлагал чиновнику провести полноценный перепись населения. В своей публикации депутат от «Слуги народа» использовала некорректные высказывания, намекала на якобы почтенный возраст профессора.