«Культура спілкування з минулого»: соціолог Головаха відреагував на висловлювання Богуцької, фото: facebook

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Ракурс

Євген Головаха, соціолог та доктор філософських наук, відреагував на висловлювання депутата від партії «Слуги народи» Лізи Богуцької.

Манера спілкування народного обранця, на його думку, це відголосок минулого. Він висловився у коментарі «Громадському Радіо».

Заступник директора Інституту соціології НАН України вважає, що варто дотримуватись певних норм та стандартів у публічному спілкуванні. За його словами, переходити на особистості в жодному разі не можна.

Минулим є саме ось такий підхід — коли людина каже, що «оцей дід стоїть і щось говорить», — заявив професор.

Допис Богуцької образив фахівця. Він побажав молодому поколінню пам’ятати про культуру спілкування.

Нагадаємо, Єлизавета Богуцька 31 січня опублікувала пост у соцмережі, де прокоментувала дискусію між Дмитром Дубілетом, міністром Кабінету міністрів, а також Євгеном Головахою у студії «Свободи слова Савіка Шустера». Соціолог пропонував чиновнику провести повноцінний перепис населення. У своїй публікації депутат від «Слуги народу» використала некоректні висловлювання, натякала на нібито поважний вік професора.