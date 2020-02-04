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«Культура спілкування з минулого»: соціолог Головаха відреагував на висловлювання Богуцької, фото: facebook
«Культура спілкування з минулого»: соціолог Головаха відреагував на неуцтво нардепа Богуцькоїhttps://racurs.ua/ua/n133137-kultura-spilkuvannya-z-mynulogo-sociolog-golovaha-vidreaguvav-na-vyslovluvannya-boguckoyi.htmlРакурс
Євген Головаха, соціолог та доктор філософських наук, відреагував на висловлювання депутата від партії «Слуги народи» Лізи Богуцької.
Манера спілкування народного обранця, на його думку, це відголосок минулого. Він висловився у коментарі «Громадському Радіо».
Заступник директора Інституту соціології НАН України вважає, що варто дотримуватись певних норм та стандартів у публічному спілкуванні. За його словами, переходити на особистості в жодному разі не можна.
Минулим є саме ось такий підхід — коли людина каже, що «оцей дід стоїть і щось говорить», — заявив професор.
Допис Богуцької образив фахівця. Він побажав молодому поколінню пам’ятати про культуру спілкування.
Нагадаємо, Єлизавета Богуцька 31 січня опублікувала пост у соцмережі, де прокоментувала дискусію між Дмитром Дубілетом, міністром Кабінету міністрів, а також Євгеном Головахою у студії «Свободи слова Савіка Шустера». Соціолог пропонував чиновнику провести повноцінний перепис населення. У своїй публікації депутат від «Слуги народу» використала некоректні висловлювання, натякала на нібито поважний вік професора.
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