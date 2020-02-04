Дубілет назвав переваги впровадження системи електронних виборів. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n133135-dubilet-nazvav-metu-vprovadjennya-systemy-elektronnyh-vyboriv-v-ukrayini.html

Ракурс

Електронні вибори в Україні та запровадження електронного голосування не означає, що держава відмовиться від можливості голосувати в традиційний спосіб.

Цим нововведенням уряд планує залучити молодь до більш активної участі у виборах. У Кабміні вважають, що електронні вибори — це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами Дубілета, електронні вибори в Україні зможуть стати реальністю тоді, коли якась велика міжнародна компанія представить промислове рішення.

Мені здається, що ця штука може стати реальністю тоді, коли якась велика відома компанія, на кшталт Microsoft, представить промислове рішення. Коли компанія скаже: «Дивіться, ось наше рішення для урядів усього світу, і я гарантую, що цю систему неможливо зламати», ось тоді суспільство матиме достатньо довіри для того, щоб зважитися впроваджувати такі системи, — заявив він.

Раніше повідомлялося, що команда президента Володимира Зеленського працює над проектом The Vote для голосування на виборах онлайн. На Банковій очікують, що вперше системою онлайн-голосування українські виборці можуть скористатися на наступних президентських виборах, у 2024 році.