Вибори на Донбасі: Пристайко запропонував електронне голосування для переселенців. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/ua/n129577-vybory-na-donbasi-prystayko-zaproponuvav-elektronne-golosuvannya-dlya-pereselenciv.html

Ракурс

Вибори на Донбасі повинна організувати українська ЦВК. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що ситуацію з проведення виборів на непідконтрольних Україні територіях слід визнати нестандартною і запропонувати кілька варіантів їх проведення.

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Одним із рішень може бути проведення голосування в електронному вигляді або дистанційно. Таку заяву глава МЗС зробив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Пристайко зазначив, що у виборах на Донбасі повинні брати участь усі охочі громадяни України, у тому числі й переселенці, які виїхали із зони бойових дій. На даний момент немає можливості повернути їх назад, адже багато хто втратив свої будинки, а дехто взагалі переїхав в інші країни. Саме для них електронне голосування буде оптимальних рішенням. Правомірність і можливість проведення таких виборів повинна визначити ЦВК.

На думку Пристайка, наразі триває прикриття інструкціями і нормативними документами, що нібито подібний варіант неможливий, але така позиція не допоможе вирішити ситуацію, а сподіватися на те, що все вирішиться саме собою, не доводиться.

Як писав «Ракурс», нардеп від «Слуги народу» Богдан Яременко заявив, що вибори на Донбасі дозволять налагодити Україні діалог з окупованими територіями. Водночас нардеп зазначив, що в разі втручання в цей процес Росії вибори на Донбасі не матимуть для України жодного значення.