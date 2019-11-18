Выборы на Донбассе: Пристайко предложил электронное голосование для переселенцев. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/n129577-vybory-na-donbasse-pristayko-predlojil-elektronnoe-golosovanie-dlya-pereselencev.html

Ракурс

Выборы на Донбассе должен организовать украинский ЦИК. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ситуацию с проведением выборов на неподконтрольных Украине территориях следует признать нестандартной и предложить несколько вариантов их проведения.

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Одним из решений может быть проведение голосования в электронном виде или дистанционно. Такое заявление глава МИД сделал в интервью «РБК-Украина».

Пристайко отметил, что в выборах на Донбассе должны принимать участие все желающие граждане Украины, в том числе и переселенцы, которые уехали из зоны боевых действий. На данный момент нет возможности вернуть их назад, ведь многие лишились своих домов, а некоторые и вовсе переехали в другие страны. Для них электронного голосование будет оптимальным решением. Правомерность и возможность проведения таких выборов должен определить ЦИК.

По мнению Пристайко, легче всего прикрываться инструкциями и нормативными документами, утверждая, что подобный вариант невозможен. Но такая позиция не поможет разрешить ситуацию, а надеяться на то, что все решится само собой, не приходится.

Как писал ранее «Ракурс», нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко заявил, что выборы на Донбассе позволят наладить Украине диалог с оккупированными территориями. В то же время нардеп отметил, что при вмешательстве в данный процесс России, выборы на Донбассе не будут иметь для Украины никакого значения.