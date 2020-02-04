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Дубилет назвал преимущества внедрения системы электронных выборов. Фото: ТСН

Дубилет назвал цель внедрения системы электронных выборов

4 фев 2020, 11:43
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Электронные выборы в Украине и введение электронного голосования не означает, что государство откажется от возможности голосовать в традиционный способ.

Этим нововведением правительство планирует привлечь молодежь к более активному участию в выборах. В Кабмине считают, что электронные выборы — это способ вернуть молодежь на избирательные участки. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Дубилета, электронные выборы в Украине смогут стать реальностью тогда, когда какая-то крупная международная компания представит промышленное решение.

Мне кажется, что эта штука может стать реальностью тогда, когда какая-то крупная известная компания, вроде Microsoft, представит промышленное решение. Когда компания скажет: «Смотрите, вот наше решение для правительств всего мира, и я гарантирую, что эту систему невозможно сломать», вот тогда общество будет иметь достаточно доверия для того, чтобы решиться внедрять такие системы, — заявил он.

Ранее сообщалось, что команда президента Владимира Зеленского работает над проектом The Vote для голосования на выборах онлайн. На Банковой ожидают, что впервые системой онлайн-голосования украинские избиратели могут воспользоваться на следующих президентских выборах, в 2024 году.


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