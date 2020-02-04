Собаки Брагара: в Зеленського вимагають вигнати слугу народу із Ради, фото — Фейсбук Є.Брагара

https://racurs.ua/ua/n133138-zashkvary-bragara-ukrayinci-u-petyciyi-do-zelenskogo-vymagaut-vygnaty-slugu-narodu-iz-rady.html

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На сайті глави держави сьогодні зареєстрували петицію про позбавлення нардепа Євгена Брагара мандату.

Автор вимоги до президента — Вадим Поліщук. Текст петиції короткий: «Євгену Брагару не місце в Верховній Раді».

Наразі звернення підтримали приблизно 300 осіб. Щоб Зеленський відреагував на петицію, необхідна підтримка 25 тис. підписантів.

Нагадаємо, що наприкінці січня Брагар (фракція «Слуга народу») декілька разів опинявся у фокусі уваги ЗМІ. Спочатку він заступився за водія автобусу, який відмовився вимикати російський серіал на прохання дівчат-волонтерок. Брагар навіть звернувся до перевізника, який звільнив водія, із вимогою не допускати дискримінації російської мови.

Через декілька днів Брагар знову «відзначився». Цього разу в телеефірі він порадив бабусі із Кіровоградської області продати собаку, якщо вона не може розрахуватися за комунальні послуги.