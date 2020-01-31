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Депутат від «Слуги Народу» Брагар написав заяву на волонтерку Конфедерат через «утиски» російської мови, фото: facebook
Депутат від «Слуги народу» Брагар підтримав російську мову і написав заяву на волонтеркуhttps://racurs.ua/ua/n132989-deputat-vid-slugy-narodu-bragar-zastupyvsya-za-rosiysku-movu-i-napysav-zayavu-na-volonterku.htmlРакурс
Скандал у маршрутці Луцьк — Київ отримав продовження.
Депутат від «Слуги народу» Євгеній Брагар вважає, що були утиски російської мови з боку військової волонтерки Анастасії Конфедерат. У Facebook він повідомив подробиці.
На його думку, мова країни, яка анексувала Крим та окупувала частину Донецької і Луганської областей, повинна лунати в Україні. Народний обранець не вважає, що серіали російського виробництва потрібно забороняти.
Україна — це спільний дім для всіх її громадян без огляду на мову спілкування, — зазначив Брагар.
Депутат став на захист російської мови. Представник «Слуги народу» також заявив, що ксенофобії та дискримінації не місце в Україні. Брагар направив депутатський запит до фірми перевізника Winew. Він закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.
Раніше військова волонтерка Анастасії Конфедерат звернулась до водія автобусу Луцьк — Київ вимкнути російський серіал. Вона з іншою волонтеркою поверталась з похорону українського військовослужбовця.
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