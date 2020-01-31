Депутат від «Слуги Народу» Брагар написав заяву на волонтерку Конфедерат через «утиски» російської мови, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n132989-deputat-vid-slugy-narodu-bragar-zastupyvsya-za-rosiysku-movu-i-napysav-zayavu-na-volonterku.html

Ракурс

Скандал у маршрутці Луцьк — Київ отримав продовження.

Депутат від «Слуги народу» Євгеній Брагар вважає, що були утиски російської мови з боку військової волонтерки Анастасії Конфедерат. У Facebook він повідомив подробиці.

На його думку, мова країни, яка анексувала Крим та окупувала частину Донецької і Луганської областей, повинна лунати в Україні. Народний обранець не вважає, що серіали російського виробництва потрібно забороняти.

Україна — це спільний дім для всіх її громадян без огляду на мову спілкування, — зазначив Брагар.

Депутат став на захист російської мови. Представник «Слуги народу» також заявив, що ксенофобії та дискримінації не місце в Україні. Брагар направив депутатський запит до фірми перевізника Winew. Він закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.

Раніше військова волонтерка Анастасії Конфедерат звернулась до водія автобусу Луцьк — Київ вимкнути російський серіал. Вона з іншою волонтеркою поверталась з похорону українського військовослужбовця.