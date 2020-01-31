Депутат от «слуги народа» Брагарь написал заявление на волонтерку из-за «притеснения» русского языка, фото: facebook

https://racurs.ua/n132989-deputat-ot-slugi-naroda-bragar-vstupilsya-za-russkiy-yazyk-i-napisal-zayavlenie-na-volonterku.html

Ракурс

Скандал в маршрутке Луцк — Киев получил продолжение.

Депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь считает, что были притеснения русского языка со стороны военной волонтеры Анастасии Конфедерат. В Facebook он сообщил подробности.

По его мнению, язык страны, которая аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, должна звучать в Украине. Народный избранник не считает, что сериалы российского производства нужно запрещать.

Украина — это общий дом для всех ее граждан без учета языка общения, — отметил Брагарь.

Депутат встал на защиту русского языка. Представитель «Слуги народа» также заявил, что ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Брагарь направил депутатский запрос в фирму перевозчика Winew. Он призвал «прекратить любые притеснения» водителя рейса, на котором произошел конфликт, и не увольнять его.

Ранее военная волонтер Анастасия Конфедерат обратилась к водителю автобуса Луцк — Киев выключить российский сериал. Она с другой волонтеркой возвращалась с похорон украинского военнослужащего.