Арсен Аваков за год раздал сотни единиц оружия. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n133140-orujie-avakova-za-god-glava-mvd-razdal-438-stvolov.html

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Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, в прошлом году наградил оружием сотни человек.

В 2019 году ведомственным поощрительным отличием МВД «Огнестрельное оружие» наградили 438 человек. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос «Украинской правды».

Журналисты просили указать количество народных депутатов, бойцов спецподразделений, добровольцев и других категорий граждан, которые получили наградное оружие. В министерстве пояснили, что личное дело заводится на каждого владельца оружия, в том числе и на награжденных стволами человек. Эти личные дела ведутся в уполномоченных подразделениях по контролю за оборотом оружия и разрешительной системы главных управлений Национальной полиции.

Правоохранители отказались сообщать другие данные, сослались на то, что это персональные данные. Заявили, что распространение этой информации без согласия субъекта персональных данных или уполномоченного им лица разрешается в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Аваков дарит автоматы под видом наградных пистолетов. Журналисты утверждали, что треть из стволов, которые раздал глава МВД, — это автоматическая оружие, которым вооружают силовиков.

Так в наградных списках фигурировал «Форт 221» — это в оригинале израильская штурмовая винтовка «Тавор», которую собирают в Украине из импортных компонентов. Она находится на вооружении СБУ, пограничников и Национальной гвардии. Кроме того, в списке заявлены АКМС, которые являются автоматами Калашникова.