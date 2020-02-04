Младенцы готовы делиться едой с незнакомцами

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Альтруистическая помощь — акт дарения чего желаемого, даже в ущерб самому себе, может возникать еще у младенцев.

К такому выводу пришли ученые из Университета Вашингтона в результате наблюдений за почти сотней 19-месячных детей, сообщает издание Scientific Reports.

Альтруистическое поведение наиболее очевидно проявляет себя, когда речь идет о еде, отмечают исследователи.

Ученые обнаружили, что дети, даже будучи голодными, дарят вкусную еду нуждающемуся незнакомцу. Полученные данные не только показывают, что младенцы проявляют альтруистическое поведение, но и предполагают, что ранний социальный опыт может формировать альтруизм.

Мы считаем, что альтруизм важен для изучения, так как он является одним из наиболее характерных аспектов человеческого бытия. Это важная часть моральной ткани общества, — отмечают ученые.

Для этого исследования исследователи использовали бананы, чернику и виноград, чтобы установить, даст ли ребенок спонтанно, без побуждений и словесных указаний, привлекательную пищу незнакомому человеку.

В эксперименте ребенок и взрослый исследователь сталкивались друг с другом за столом. Исследователь делал вид, что случайно сбрасывает плод на лоток, а затем неудачно дотягивается до него.

Очевидное стремление взрослого к пище — казалось, вызвало ответную реакцию у детей: более половины детей брали соответствующие фрукты и давали их взрослым.

Во втором эксперименте родителей просили привезти ребенка непосредственно перед запланированным кормлением — когда он, вероятно, голоден.

Исследователи считали, что это приведет к росту показателя «ценности для себя», который определяет альтруизм.

Однако полученные результаты отражали результаты предыдущего исследования — 37% детей предложили исследователю фрукты.

Младенцы в этом втором исследовании долго смотрели на плод, а затем отдавали его! — подчеркивают исследователи. — Мы считаем, что это своеобразная детская версия альтруистической помощи.

Взрослые люди занимаются такой формой альтруистического поведения во время войны и голода, когда передача пищи может означать угрозу собственному выживанию.

Альтруистическая передача пищи вместо того, чтобы хранить пищу, обходится дорого, поскольку это уменьшает потребление калорий благодетеля относительно бенефициара, — добавляют исследователи.

В то же время наши ближайшие родственники в животном мире — шимпанзе и бонобо обнаруживают заметные ограничения по готовности участвовать в такой передаче пищи (особенно это касается шимпанзе), хотя у них много общего с людьми в социально-познавательном плане.

Напомним, результаты наблюдения ученых за 1,5 млн жителей Швеции показали, что люди, у которых есть дети, живут дольше.