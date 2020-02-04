Борьба с коррупцией: СМИ узнали имя задержанного чиновника Кабмина

Во время задержания, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n133182-borba-s-korrupciey-smi-uznali-imya-zaderjannogo-chinovnika-kabmina.html

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Чиновником секретариата Кабмина, задержанным при получении взятки, оказался начальник Управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента Игорь Новосел.

Об этом агентству УНН стало известно от информированного источника.

На задержание чиновника и привлеченного им посредника в своем Telegram-канале уже отреагировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он поблагодарил оперативников созданного в октябре 2019 года Департамента стратегических расследований Нацполиции и Государственного бюро расследований, которые провели это расследование, «за слаженную и профессиональную работу».

Коррупционерам, которые требуют деньги от бизнеса, не место в органах государственной власти, — завил Гончарук.

Напомним, по информации правоохранительных органов, задержанный чиновник требовал от представителя одного из субъектов предпринимательской деятельности 2,5 млн грн.