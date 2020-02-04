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Ракурс
Під час затримання, фото: Національна поліція

Боротьба з корупцією: ЗМІ дізналися ім’я затриманого чиновника Кабміну

4 лют 2020, 21:53
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Чиновником секретаріату Кабміну, затриманим під час отримання хабара, виявився начальник Управління адміністративних будинків господарсько-фінансового департаменту Ігор Новосьол.

Про це агентству УНН стало відомо від інформованого джерела.

На затримання чиновника та залученого ним посередника у своєму Telegram-каналі вже відреагував прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Він подякував оперативникам створеного у жовтні 2019 року Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Державного бюро розслідувань, які провели це розслідування, «за злагоджену та професійну роботу».

Корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах державної влади, — завив Гончарук.

Нагадаємо, за інформацією правоохоронних органів, затриманий чиновник вимагав від представника одного з суб'єктів підприємницької діяльності 2,5 млн грн.

Джерело: Ракурс


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